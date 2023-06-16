Колишній заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов і екс-керівник Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький отримали підозри – правоохоронці стверджують, що вони причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті. Про це у п’ятницю, 16 червня, повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

СБУ стверджує, що незаконна діяльність екс-чиновників Міноборони завдала збитків бюджету на понад 1 млрд грн. За даними слідства, посадовці організували оборудку на початку березня 2022 року. Вони закупили в іноземної фірми майже 3000 бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн із цієї суми привласнили учасники оборудки. Експертиза встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн, а самі бронежилети не відповідають заявленому класу захисту. Про ці бронежилети правоохоронці вже повідомляли на початку лютого, тоді ЗМІ встановили, що йдеться саме про Богдана Хмельницького.

Також правоохоронці стверджують, що організатори схеми закупили оптову партію неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на 900 млн грн. Цей одяг не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Екс-посадовцям повідомлено про підозру за статтями про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем і про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Вони вже перебувають під вартою.

В СБУ додали, що екс-заступник міністра оборони раніше отримав ще одну підозру – у справі про закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції.

Нагадаємо, 21 січня ZN.ua повідомило, що Міноборони закуповує продукти для військових нібито у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах. Після «яєчного скандалу» в Міноборони втратили посади заступник міністра із тилового забезпечення В’ячеслав Шаповалов та начальник департаменту закупівель Богдан Хмельницький. На початку лютого ДБР затримало підозрюваних у розкраданні на продуктах для армії.