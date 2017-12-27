На Одещині невідомі закопали в полі тіла двох чоловіків

Тіла двох чоловіків були знайдені закопаними в полі між селами Новосільське та Орлівка уздовж траси Одеса-Рені, повідомила одеська поліція.

Як йдеться у повідомленні, житель села Орлівка повідомив правоохоронцям, що в напрямку цегельного заводу, в бік поля, на відстані близько 400 метрів від траси в землю закопаний труп.

«На вказане місце виїхали правоохоронці. В рамках проведення першочергових слідчих дій були виявлені тіла двох чоловіків, які були закопані в землі. Там же були виявлені й фрагменти одягу. Тіла потерпілих оглянув судово-медичний експерт, після чого їх направили в морг. На теперішній час правоохоронці вживають заходів щодо пошуку знаряддя вбивства, встановлення обставин злочину, а також осіб, причетних до його вчинення, та їх місцезнаходження», – йдеться у повідомленні. Також поліція з’ясовує особи вбитих.

Пізніше перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив про виявлення на Одещині тіл чоловіків, яких викрали в жовтні 2017 року. З його слів, підозрюваних у вбивстві вже встановлено.

Місцеве видання trassae95.com пише, що знайдені чоловіки – це зниклі 7 жовтня жителі Ренійського району – фермер з Новосельського і неодноразово судимий ренієць на прізвисько «Позвоночник».

Як пише видання, в день зникнення фермеру подзвонили з невідомого номера (імовірно, це був кримінальний авторитет) і попросили під'їхати на об'їзну дорогу, щоб допомогти відремонтувати колесо. Чоловік виїхав на місце, а вже через 20 хвилин передзвонив дружині і сказав, щоб вона віддала всі наявні в будинку гроші людині, яка під'їде на його автомобілі. Після цього зв'язок з чоловіками зник.

Пізніше автомобіль Toyota, який належав фермеру, виявили на території кладовища в Ізмаїльському районі. Потім в іншому населеному пункті знайшли Hyundai, який кримінальний авторитет взяв напрокат в Одесі. У салоні авто були виявлені сліди крові.

Як повідомляв ZAXID.NET, неповнолітній з матір’ю на Закарпатті вбили батька і забетонували тіло у колодязі.