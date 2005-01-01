На Закарпатті мати з неповнолітнім сином вбили чоловіка

Вбитий проживав з дружиною і перебував з нею в процесі розлучення

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:043250

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У місті Хуст на ґрунті неприязних сімейних стосунків дружина та неповнолітній син позбавили життя 43-річного чоловіка, а тіло вбитого заховали в колодязі, який потім засипали та забетонували.

Як повідомила обласна поліція, чоловік зник півтора місяця тому. Про зникнення сина в поліцію повідомив його батько, після чого зниклого чоловіка оголосили в розшук.

В процесі пошуків правоохоронці встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку з дружиною, з якою вони були в процесі розлучення, та з трьома дітьми. Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його в розшук кудись поділися його 40-річна екс-дружина та старший, 17-річний син. А на подвір’ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь. Коли правоохоронці розкопали його, то виявили на глибині близько 4 метрів тіло розшукуваного чоловіка.

За цим фактом хустська поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство Кримінального кодексу. Тіло направлено на експертизу.

Також триває розшук зниклої екс-дружини потерпілого та його 17-річного сина, які підозрюються в скоєнні навмисного вбивства чоловіка.

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