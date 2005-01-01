Під час сварки на Сокальщині зять вдарив 79-річного тестя ножем у груди

У неділю, 24 грудня, у одному із сіл у Сокальського району унаслідок побутового конфлікту був травмований 79-річний чоловік. Як повідомляє ГУ НП у Львівській області, заять вдарив свого тестя ножем у груди.

Як попередньо встановили працівники поліції, між 79-річним потерпілим та його 55-річним зятем виник побутовий конфлікт. Під час нього зловмисник вдарив тестя ножем у груди.

Швидка допомога доставила травмованого пенсіонера в районну лікарню, де у нього діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітки зліва. Післяопераційний стан пацієнта стабільний.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нападник затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Встановлюються обставини події, проводиться досудове розслідування.