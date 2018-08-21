На Одещині поліція затримала банду викрадачів авто

СуспільствоЮрій Братюк, 21 серпня2270

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На Одещині поліція затримала банду викрадачів авто
фото з відкритих джерел
Трьох мешканців Одеської та Дніпропетровської областей підозрюють у викраденні елітних авто

У вівторок, 21 серпня, одеські правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні елітних автомобілів.

За повідомленням ГУНП Одещини, в операції, яка проходила на території п’яти областей, були задіяні понад 200 правоохоронців. Після 70 обшуків було виявлено 8 автомобілів, 2 з яких перебувають у розшуку Інтерполу, а ще 2 арештовані. Серед вилученого також ноутбуки, майже 60 мобільних телефонів, банківських карток, 39 SIM-карток, рушниця «Сайга», комплекти номерних знаків, блоки для запалювання авто, ксерокопії документів на автомобілі та паспортні дані громадян, ключі та понад 50 тис доларів США.

Одеська місцева прокуратура має намір звернутися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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