На Харківщині злочинне угруповання займалося підпалами та підривами аптек на замовлення

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 19:001050

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Правоохоронці знешкодили організоване злочинне угруповання, члени якого протягом 2016-2017 років організували на замовлення третіх осіб 12 підривів і підпалів аптек мережі «911» і «Аптека оптових цін» в Харкові, а також заподіяли тілесні ушкодження депутату місцевої ради. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

«Всім учасникам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави. За вчинення вказаних злочинів їм загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років», – йдеться у повідомленні.

Кількість затриманих і інші подробиці не наводяться.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку року поліцейські виявили та припинили діяльність 118 організованих злочинних груп та організацій.

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