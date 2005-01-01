З початку року силовики викрили 118 організованих злочинних груп

З початку року поліцейські виявили та припинили діяльність 118 організованих злочинних груп та організацій. Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час зустрічі з керівником операційного департаменту Консультативної місії ЄС (КМЄС) Удо Моллером та радником із питань кримінальних розслідувань організованої злочинності КМЄС Паулюсом Клікунасом, повідомляє прес-служба поліції.

За словами Аброськіна, за чотири місяці 2018 року поліцейські виявили, задокументували та припинили злочинну діяльність 118 організованих злочинних груп та організацій.

«У порівнянні за аналогічний період минулого року – це вже в два рази більше. Злочинні угрупування адаптують свою діяльність з урахуванням змін у середовищі. Багато видів злочинної діяльності стають дедалі складнішими», – зазначив він.

Перший заступник голови НПУ додав, що з метою виявлення, документування та протидії суспільно небезпечним організованими злочинними групами та злочинним організаціям було створено спеціальний підрозділ – Департамент стратегічних розробок.

Зазначається, що наразі цей підрозділ укомплектований на 40%, набір до його лав триває, проте робота із протидії ОЗ уже розпочалася.

«Так, у Нацполіції триває практична частина розроблення методології «SOCTA». Вона є аналітичним документом з висновками та пропозиціями, який базується на даних щодо діяльності конкретних організованих груп та злочинних організацій, а також тенденцій поширення сфер злочинності та злочинної діяльності», – відзначили правоохоронці.

За даними НП, менше ніж за два місяці поліцейськими внесено до системи інформацію про діяльність 654 організованих груп та злочинних організацій, а також 369 сфер і напрямків злочинної діяльності по регіонах та в державі загалом.

У свою чергу, голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що до реалізації цієї методології залучені й інші правоохоронні органи, але практична частина програми реалізується поки тільки Нацполіцією.

«Впровадження методології «SOCTA» надасть можливість провести оцінку загроз тяжких злочинів та організованій злочинності. Робочі проекти цієї програми наших колег з інших правоохоронних органів, які працюють над її впровадженням, різнопланові. Уніфікації для всіх поки нема. Але ми продовжуємо її практичну реалізацію та плануємо вийти на міжнародний рівень», – сказав він.