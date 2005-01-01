На Одещині школярка дарувала однокласникам бойові патрони

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 19:451760

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На Одещині школярка дарувала однокласникам бойові патрони
фото Нацполіції
Поліцейські вилучили у школярів 134 патрони калібру 5,45 мм та 7,62 мм та 4 патронних обойми

У Одеській області 14-річна школярка дарувала однокласникам патрони. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

У поліцію зателефонувала директор школи, якій стало відомо про «подарунки» дівчинки.

Так, поліцейські вилучили у школярів 134 патрони калібру 5,45 мм та 7,62 мм та 4 патронних обойми. Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання родини неповнолітньої правоохоронці виявили ще більше чотирьохсот набоїв та гранату. За попередньою інформацією, заборонені предмети належать господареві будинку, який наразі перебуває на Сході України.

Усе вилучене направлено на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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