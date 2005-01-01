У Краматорську пенсіонерка здала поліції 26 кг вибухівки покійного чоловіка

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:592580

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У Краматорську пенсіонерка здала поліції 26 кг вибухівки покійного чоловіка
фото Нацполіції
Боєприпаси направлено на експертизу

У Краматорську Донецької області 76-річна жінка добровільно здала поліції майже 26 кг вибухівки, яку виявила на території свого домоволодіння після смерті чоловіка. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

У поліції уточнили, що після того, як жінка повідомила, що у неї вдома знаходиться велика кількість боєприпасів, правоохоронці вилучили 57 підривних тротилових шашок, вагою по 400 г кожна, 13 фрагментів тротилу загальною масою близько 3 кілограмів, 3 електродетонатори, а також предмети, зовні схожі на пістолет та обріз. Крім того, у сховку були армійський вибуховий пакет і 165 патронів калібром 5,6 мм і 7,62 мм.

Жінка пояснила, що арсенал вона знайшла в сараї, де колись зберігав свої речі її покійний чоловік.

Фото Нацполіції

Боєприпаси направлено на експертизу.

Як відзначили в поліції, після проведення перевірки відповідно до ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України жінка буде звільнена від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Харківщині у 64-річного «чорного археолога» знайшли арсенал зброї часів Другої світової війни.

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