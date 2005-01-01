Суд дав умовний термін двом мешканцям Мукачева, яких зловили з 6,5 кг вибухівки у Києві

Двом мукачівцям, яких зловили з 6,5 кг вибухівки у Києві у листопаді минулого року, дали умовний строк. Такий вирок виніс Дарницький районний суд Києва ще 10 травня. Як пише «Mukachevo.net», суд визнав їх винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України і призначив покарання у вигляді 5 та 3 років позбавлення волі. Але, з іспитовим строком на 3 роки.

Як інформував ZAXID.NET, 12 листопада минулого року на парковці ТЦ «Аркадія», що у Дарницькому районі Києва було затримано двох чоловіків на автомобілі Volkswagen Passat на закарпатській реєстрації. Тоді правоохоронці в багажнику авто виявили рюкзак з близько 6 кг пластиду і 15 детонаторами для негайного застосування.

Одна з версій у цій справі - підготовка до теракту.

Самі ж затримані переконували, що нічого не знали про небезпечний вантаж, який перевозили, оскільки гадали, що насправді це є дорогі запчастини для авто, які їх попросив переправити випадковий хлопець.