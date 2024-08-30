П'ятеро пасажирів легковика отримали травми

У п’ятницю, 30 серпня, на трасі Київ-Одеса трапилась ДТП. Внаслідок аварії загинула дитина. Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.

Аварія трапилась близько 19:00 біля села Єгорівка. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля із вантажівкою загинула дитина. Ще п’ятеро людей отримали травми. Двох дітей та одного дорослого госпіталізували лікарні. Ще двом дорослим мадики надали допомогу на місці.

На місці ДТП рацює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, 11 травня, на дорозі Київ-Знамʼянка легковий автомобіль врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП на місці події загинув 9-річний хлопчик. Правоохоронці встановили, що 38-річна водійка легковика Kia, рухаючись автодорогою, допустила зіткнення з вантажівкою Volvo, яка перебувала у нерухомому стані в крайній смузі.