Під час обшуків вилучили прекурсори та психотропи на понад 4 млн грн

Правоохоронці підозрюють 35-річного буковинця у підпільному виробництві амфетаміну. З його лабораторії вилучили прекурсори та психотропи на понад 4 млн грн.

Як повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі 4 липня, місцевий мешканець виготовляв амфетамін у лабораторії, яку облаштував у приватному будинку на околиці обласного центру.

«Під час обшуку вилучено близько 90 кг речовини на завершальній стадії виготовлення амфетаміну, 28 г уже готової психотропної речовини, понад 10 л рідкого та 3 кг твердого фенілнітропропену — прекурсору для виготовлення амфетаміну», – розповіли правоохоронці, зазначивши, що орієнтовна вартість вилучених прекурсорів та наркотику за цінами «чорного» ринку становить понад 4 млн грн.

Буковинцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 і ч. 3 ст. 311 КК України (незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах та незаконне придбання і зберігання хімічних речовин, що використовуються для виробництва наркотиків). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Канали збуту наркотиків та інших причетних до злочину встановлюють.