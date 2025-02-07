В чоловіка вилучили майже 2 кг наркотиків

На Буковині поліцейські викрили наркодилера, в якого під час обшуку вилучили наркотиків на 1 млн грн. Під час розслідування правоохоронці також встановили, що він курував два Telegram-канали, через які й розповсюджував психотропи.

Злочинну схему нелегального бізнесу організував 28-річний житель Чернівців. Зловмисник реалізовував амфетамін, альфа-РVР і канабіс на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Він залишав «закладки», а також відправляв поштою Україні, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 7 лютого.

Речниця поліції Кароліна Маришева розповіла ZAXID.NET, що чернівчанин виконував ролі «складмена» і «закладчика». Наркодилер отримував замовлення на наркотики через Telegram.

«Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили понад 150 готових закладок, майже 500 грамів кристалоподібної речовини, пластикову ємність з порошкоподібною речовиною світлого кольору, 700 грамів канабісу, пакувальні матеріали, пристрої для вживання наркотичних засобів, банківських карти, гроші», – повідомили в поліції Буковини.

Вартість усіх наркотиків становить майже 1 млн грн. Вилучені речі та психотропи поліцейські скерували на проведення всіх необхідних експертиз. Також співробітники поліції заблокували функціонування Telegram-каналів, які розповсюджували наркотики.

Жителю Чернівців під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За клопотанням поліцейських суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.