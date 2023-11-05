На відео видно масштабну детонацію боєприпасів

У селищі Сєдовому, розташованому на тимчасово окупованій території Донецької області, лунають гучні вибухи. За даними очевидців події, відбулося загоряння російського складу боєприпасів, який почав детонувати.

Вибухи у Сєдовому, розташованому за 8 км від кордону з Росією та за 35 км від тимчасово окупованого Маріуполя, пролунали ввечері неділі, 5 листопада. На відео, опублікованих пропагандистськими російськими каналами та місцевими мешканцями, чутно періодичні вибухи.

На відео, оприлюднених у соцмережах, також видно, як підриваються боєприпаси окупантів у палаючому складі.

Наразі жодної офіційної інформації про причину загоряння складу російські окупанти не називають. Також невідомо, чи пожежа була спричинена атакою ЗСУ або диверсією партизанів.