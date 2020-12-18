Бойовики в четвер, 17 грудня, передали Україні тіло загиблого військового, який зник ще 14 грудня. На його тілі судмедексперти виявили численні побої, а причиною смерті стала асфікція, встановив судмедексперт.

Про те, що бойовики повернули Україні тіло загиблого військового, повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі. В її повідомленні вказано, що військовий потрапив до бойовиків за невстановлених обставин.

При цьому раніше українська делегація в ТКГ повідомляла, що військовий 14 грудня без зброї самовільно покинув місце несення служби у стані сп’яніння, потрапив на окуповану територію і помер від алкогольної чи наркотичної інтоксикації. Утім, це повідомлення згодом було видалено і замінено на інше.

Тим часом видання «Цензор.НЕТ» опублікувало висновок судмедексперта, який встановив, що український військовий на окупованій території помер внаслідок удушення.

«Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті – насильницька. У документі зазначено, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці та садна», – пише «Цензор.НЕТ».

Також українська делегація в ТКГ повідомила, що повернути тіло загиблого допомогли міжнародні посередники і група «Евакуація 200».