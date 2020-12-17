На Донбасі ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця в районі Авдіївки. Про це повідомила у Facebook українська делегація в Тристоронній контактній групі.

«Сьогодні, 17.12, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.

Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ.

Стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.

До слова, сьогодні, 17 грудня, російські найманці на Донбасі обстріляли українських захисників з важкого озброєння.

Як інформував ZAXID.NET, Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за агресію проти України ще на пів року через невиконання Мінських домовленостей.