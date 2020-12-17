На Донбасі снайпер поранив українського військовослужбовця
На Донбасі ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця в районі Авдіївки. Про це повідомила у Facebook українська делегація в Тристоронній контактній групі.
«Сьогодні, 17.12, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.
Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ.
Стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.
До слова, сьогодні, 17 грудня, російські найманці на Донбасі обстріляли українських захисників з важкого озброєння.
Як інформував ZAXID.NET, Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за агресію проти України ще на пів року через невиконання Мінських домовленостей.