Тіло чоловіка на озері ім. Тараса Шевченка знайшли місцеві мешканці

Вранці 8 квітня на озері ім. Тараса Шевченка у Коломиї виявили тіло 50-річного місцевого мешканця. Поліція відкрила кримінальну справу з позначкою «нещасний випадок».

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, тіло чоловіка на озері знайшли жителі Коломиї. Вони викликали правоохоронців.

Правоохоронці не виявили на тілі слідів насильницької смерті. Фото НТК

«На місце події прибули поліцейські, які оглянули тіло чоловіка 1973 року народження. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на експертизу для встановлення причини смерті», – зазначили в ГУ НП Івано-Франківської області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».