У Тристоронній контактній групі вперше взяли за основу пропозиції України по Донбасу, заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу «ДОМ».

За його словами, подія є «історичною», а нові пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі можуть бути затверджені 28 квітня.

«Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до того механізму, який вже задіяний з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був прийнятий за основу. Це вперше. І навіть керівник ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія», – заявив Кравчук.

Як пояснив Кравчук, пропозиції української сторони стосувалися трьох основних напрямків.

«По-перше, посилити контроль над дотриманням режиму припинення вогню, в тому числі, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге - санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє - як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити і вжити заходів. Негайно. Протягом 12 годин», – зазначив глава української делегації.

Зараз документ вдосконалюється робочою групою в ТКГ, яка обговорить його 27 квітня.