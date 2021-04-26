Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, говорячи про підтримку України з боку Сполучених Штатів, повідомив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Про це він заявив в інтерв’ю LIGA.net, опублікованому вранці в понеділок, 26 квітня.

«Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з’явилася. Також обговорюється зближення нашої позиції і тісніше співробітництво у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ [плану дій щодо членства в НАТО] Україною», – сказав голова Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, як швидко може відбутися призначення спецпредставника, Єрмак відповів, що «тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути прийнято достатньо швидко».

Раніше Комітет Сенату США підтримав законопроект із «Безпекового партнерства з Україною», який передбачає збільшення військової підтримки України. Проект закону передбачає щорічну військову допомогу Україні на суму до 300 млн доларів, включно з летальною зброєю.