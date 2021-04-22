Законопроект отримав двопартійну підтримку американських законодавців

Комітет Сенату США підтримав законопроект із «Безпекового партнерства з Україною», який передбачає збільшення військової підтримки України. Про це у Facebook повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

«Цей законопроект є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму», – повідомила вона.

Законопроект отримав двопартійну підтримку американських законодавців. Його ініціаторами виступили сенатори-республіканці Джим Ріш, Роберт Портман та Джон Баррассо, а також представники Демократичної партії Роберт Менендес, Кріс Мерфі та Джин Шахін.

Законопроект збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн доларів, включно з летальною зброєю.

«Тепер очікуємо на швидке ухвалення законопроєкту Конгресом США», – написала Маркарова.

«Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроекту про «Безпекове партнерство з Україною» - пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроєкт не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну», – цитує «Голос Америки» голову Комітету сенатора від Демократичної партії США Боба Менендеса.

Представляючи законопроєкт, Менендес назвав ініціативу «своєчасним сигналом» на підтримку України. Напередодні Менендес обговорив ініціативу з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Проект передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, включно з наданням летальної зброї.

Для того, щоб набути сили закону, законопроєкт має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.

Зазначимо, група сенаторів Сполучених Штатів Америки, які є представниками обох партій, внесла на розгляд Сенату законопроект щодо посилення взаємодії з Україною у сфері безпеки ще 18 березня.