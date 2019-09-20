На перехресті Тролейбусна-Володимира Великого у Львові легковик збив 26-річну львів’янку
Постраждалу з травмами забрала «швидка»
Суспільство — Наталія Шутка, сьогодні, 09:5916480
У п’ятницю, 20 вересня, у Львові на перехресті вулиць Тролейбусна та Володимира Великого легковик Skoda Fabia збив 26-річну львів'янку.
Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, попередньо відомо, що ДТП сталася близько 9:00. Львів’янин за кермом автомобіля Skoda Fabia збив 26-річну львів’янку. Постраждалу з травмами забрала «швидка». Інформації про важкість травм та обставини ДТП наразі в поліції немає.
Поліцейські з’ясовують усі обставини події.
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