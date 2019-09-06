На трасі Львів-Шегині водій позашляховика збив велосипедиста та двох пішоходів і розбився сам

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У п’ятницю, 6 вересня, на трасі Львів-Шегині у селі Гостинцеве Мостиського району сталася ДТП, унаслідок якої загинув велосипедист і водій позашляховика.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, о 15:46 на автодорозі М-11 (Львів-Шегині) у с. Гостинцеве Мостиського району водій на автомобілі Mercedes Benz Ml вчинив наїзд на двох пішоходів та здійснив зіткнення з велосипедистом, після чого в'їхав у дерево.

Смертельна ДТП на трасі Львів-Шегині, у якій загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Фото патрульної поліції

Унаслідок ДТП 69-річний водій позашляховика та 53-річний велосипедист загинули на місці події, пішоходи отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Мостиської ЦРЛ. Один із пішоходів отримав легке тілесне ушкодження, після огляду лікарів жінку відпустили додому. Інший пішохід – 10-річна дівчинка – отримала травму ноги.

Поліцейські шукають свідків ДТП, аби з'ясувати усі обставини.