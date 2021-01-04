На перехресті вулиць Хуторівка – Хоткевича на Сихові автомобіль збив двох людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, ДТП трапилась у неділю, 3 січня, приблизно о 10:30. 42-річна львів’янка за кермом авто Peugeot скоїла наїзд на 17-річну жительку Львова та мешканця Дублян віком 20 років. Вони обоє переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

У поліції повідомляють, що пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у лікарню. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.