Жінка від удару загинула на місці ДТП

Ввечері 23 cічня біля на трасі Київ-Чоп загинула 58-річна львів’янка. Її на пішохідному переході збив автомобіль Peugeot 308.

ДТП трапилася близько 6 вечора біля с. Старий Милятин, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

«Мешканець Львова 1995 року народження, вчинив наїзд на пішохода, мешканку Львова 1963 року народження, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохід померла на місці події», — зазначено у повідомленні.

Обставини аварії встановлюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).