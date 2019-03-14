На пл. Двірцевій закривають автостанцію: кінцеві зупинки маршрутів перенесуть

Приміські маршрутки будуть зупинятися на площі перед Приміським вокзалом, а міжнародні автобуси матимуть стоянку на парковці залізничного вокзалу

У березні у Львові розпочали реконструкцію пл. Двірцевої перед головним залізничним вокзалом. Для проїзду вже закрили дорогу ліворуч від площі і до головного входу вокзалу, де зараз замінюють каналізаційний колектор. А вже з 22 березня закриють наступну ділянку площі, на якій розміщений автовокзал. Приміські і міжнародні маршрути змінять локацію.

Станом на 12 березня на площі Двірцевій вже демонтовано 510 м2 бруківки, 333 м2 дорожньої плитки, прожектори та вуличні ліхтарі освітлення площі і частково демонтований фонтан. Також розпочали влаштовувати каналізаційний колектор діаметром 1000 мм. Вже прокладено 30 м труби.

З 22 березня автостанцію біля вокзалу закриють. Приміські маршрутки будуть зупинятися на площі перед Приміським вокзалом, а міжнародні автобуси матимуть стоянку на парковці залізничного вокзалу, поруч із зупинками міського громадського транспорту.

«Хочу подякувати ПрАТ «Укрзалізниця за сприяння і злагодженість дій, що дозволяють мінімізувати незручності для мешканців та пришвидшувати перебіг ремонтних робіт. Також нагадаю, що з 31 березня ПрАТ «Укрзалізниця» вводить додаткові зупинки на станції «Підзамче» для 53 потягів», — цитує заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, реконструкцію Двірцевої займається компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл». Проект передбачає збільшення інфраструктури громадського транспорту, кількості зупинок, облаштування громадського простору, сучасного фонтану, підземного паркінгу. Триватиме реконструкція 2 роки. Згідно з За договором вартість робіт становитиме 165,5 млн грн.

Трамвайні колії прокладатимуть на підколійні залізобетонні плити. Вздовж трамвайного маршруту замінять контактну мережу. А на кінцевій зупинці буде диспетчерська та електронне інформаційне табло. Хідники замостять тротуарною плиткою з природного каменю із тактильними елементами. На посадкових платформах трамвая та автобусів збудують пандуси, а на площі облаштують острівки таксі, переїзду та острівки платформ АС. Фонтан навпроти входу до будівлі залізничного вокзалу замінять на «Динамічний фонтан» із 9 форсунками та кольоровою підсвіткою.