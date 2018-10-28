На початку тижня в Україні збережеться осіннє тепло

Невеликий дощ очікується лише на заході України

СуспільствоВолодимир Пиріг, 28 жовтня1190

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У понеділок, 29 жовтня, погоду в Україні визначатиме тепла і переважно суха повітряна маса. Буде без опадів, лише в західних областях місцями пройде невеликий дощ.

Вітер південний, 5-12 м/с. Температура вночі 6-12° тепла, вдень 15-20°, у південній частині та на Закарпатті місцями 21-23°.

У вівторок, 30 жовтня, в Україні без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, на півдні країни та на Закарпатті до 14°; вдень у західних та південних областях 16-21°, на решті територій 11-16°, на півночі Лівобережжя 7-12°, процитувала інформацію синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна»

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