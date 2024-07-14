Новонародженій дівчинці, яку викрали, лише чотири дні

У місті Кременчук Полтавської області вдень, 14 липня, з перинатального центру зникла новонароджена дівчинка. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

Близько 16:40 до правоохоронців звернулася жінка. Вона розповіла, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло немовля, дівчинці всього чотири дні від народження.

«На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадання дитини», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії. Людині, яка викрала дитину, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

Правоохоронці закликають всіх, хто може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, звертатися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2024 року у Дніпрі правоохоронці затримали 19-річну жінку на спробі продати власного дворічного сина за 1 млн грн. Затримана пояснила правоохоронцям, що дитина заважала їй влаштовувати особисте життя.