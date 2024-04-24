Жінка хотіла продати сина своїй знайомій

У Дніпрі правоохоронці затримали 19-річну жінку на спробі продати власного дворічного сина за 1 млн грн. Затримана пояснила правоохоронцям, що дитина заважала їй влаштовувати особисте життя. Про це у середу, 24 квітня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці встановили, 19-річна мати запропонувала своїй знайомій купити дитину за 1 млн грн. Поліцейські затримали жінку у вівторок, 23 квітня, під час отримання грошей.

«23 квітня жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де “продала” хлопчика за мільйон гривень. Фігурантку затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Затримана розповіла правоохоронцям, що на отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

У помешканні затриманої правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази. Жінці повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 15 років із конфіскацією майна.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз хлопчиком опікуються лікарі.