Затриманій людині загрожує до десяти років ув'язнення

На Полтавщині правоохоронці затримали 25-річного викрадача новонародженої дитини з перинатального центру у Кременчуці. Про це у вівторок, 16 липня, повідомили у Нацполіції Полтавської області.

Дослідивши записи камери спостереження перинатального центру, правоохоронці побачили, що із медзакладу з великим пакунком нібито виходила жінка. Слідчі встановили, що дитину викрала трансгендерна людина.

«Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру», – розповів начальник Нацполіції у Полтавській області Євген Рогачов.

З дівчинкою все добре, її передали мамі

За фактом викрадення дитини слідчі проводять досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 3 статті 146 та ч. 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Незабаром правоохоронці оголосять затриманій людині про підозру, а суд обере запобіжний захід. За викрадення дитини трансгенедру загрожує до десяти років позбавлення волі.

Крім того, в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) нададуть правову оцінку працівникам перинатального центру.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у місті Кременчук Полтавської області вдень, 14 липня, з перинатального центру зникла новонароджена дівчинка.