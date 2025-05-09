8 з 10 громад попри невиконання бюджету виплачували премії чиновникам

У перші три місяці 2025 року 15 громад Івано-Франківської області не спрямовували вільні залишки своїх бюджетів на обороноздатність держави. Про це ZAXID.NET повідомили в Івано-Франківській ОВА 9 травня.

Серед цих громад – Івано-Франківська, Більшівцівська, Витвицька, Долинська, Космацька, Олешанська, Переріслянська, Войнилівська, Вигодська, Ворохтянська, Обертинська, Рожнятівська, Снятинська, Брошнів-Осадська та Надвірнянська.

Показово, що останні дві громади, не зважаючи на невиконання планових показників бюджету у І кварталі, виплатили своїм чиновникам премій на 3,2 млн грн та 2,9 млн грн відповідно.

Серед громад, які заохочували службовців попри невиконання бюджету – Калуська, в якій виплатили 14 млн грн премій, Коломийська (8,1 млн грн), Пасічнянська (3,3 млн грн), Єзупільська (1,7 млн грн), Букачівська (1,1 млн грн), Лисецька (1,1 млн грн), Ланчинська (822 тис. грн) та Витвицька (149 тис. грн).

Загалом упродовж січня-березня 2025 року територіальні громади Івано-Франківської області витратили 144 млн грн на преміювання посадових осіб, що на 14 млн грн перевищує суму грошей, додатково спрямованих на підтримку Збройних Сил України.