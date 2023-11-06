Поліцейські в селі Пійло, що у Калуському районі, зупинили автомобіль Toyota Yaris, на якому пересувався нападник

На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали чоловіка, який скоїв розбіний напад на АЗС. 37-річному мешканцю Долини загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Подія сталася на території АЗС в місті Долина. У приміщенні заправки чоловік, погрожуючи пістолетом, почав вимагати в оператора віддати мобільний телефон. Потім розбійник підійшов до каси, витягнув та спрямував на касирку ніж і змусив віддати всі кошти. Йдеться про понад 10 тис. гривень. Забравши готівку та мобільний телефон, нападник покинув АЗС і поїхав у невідомому напрямку.

Нападника шукав увесь особовий склад Долинської та Калуської поліції. Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Пійло, що у Калуському районі, зупинили автомобіль Toyota Yaris, на якому пересувався нападник. За кермом автівки перебував 37-річний житель Долини. Також при огляді транспортного засобу поліцейські виявили викрадені гроші, ніж та пістолет, якими погрожував нападник.

Нападника затримали. Наразі слідчі оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. 37-річному мешканцю Долини загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.