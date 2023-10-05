Чоловік з балаклавою на голові та пістолетом в руках викрав понад 17 тис. грн

21-річного прикарпатця, який напав на відділення «Нової пошти» в селі Коршів Коломийського району, засудили до 3,5 років в’язниці з конфіскацією усього майна. Чоловік з балаклавою на голові та пістолетом в руках змусив працівницю відділення віддати йому понад 17 тисяч гривень, а тоді втік з місця події. Поліція його затримала через тиждень.

Під час досудового слідства з’ясували, що 21-річний прикарпатець 12 січня 2021 року одягнув на голову балаклаву, щоб приховати обличчя, і через незачинені двері проник в приміщення. В цей момент у відділенні перебувала лише одна працівниця, яка як раз готувалася закривати офіс.

«Погрожуючи насильством і тримаючи пістолет в руці обвинувачений почав вимагати від жінки, щоб вона відчинила металевий сейф і віддала йому усі гроші. Після того, як працівниця передала йому 17 350 грн, чоловік покинув місце злочину», – йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду від 28 вересня.

Керівниця «Нової пошти» в суді зазначила, що грабіжнику віддала не всю суму, яка знаходилася в сейфі, але лише частину. Чоловік більше не став вимагати, а швиденько втік з приміщення. Тоді вона зателефонувала в поліцію.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та просив суд суворо не карати. Зазначив, що більше так вчиняти не буде, і додав, що шкоду потерпілим повністю відшкодував.

Коломийський міськрайонний суд визнав винним 21-річного прикарпатця у грабежі, призначив йому 3 роки 6 місяців ув’язнення із конфіскацією усього майна, яке є власністю обвинуваченого.