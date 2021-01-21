21-річний нападник забрав з каси «Нової пошти» 18 тис. грн і втік, його затримали через тиждень

Поліція Івано-Франківської області розкрила розбійний напад на відділення «Нової пошти» в Коломийському районі Івано-Франківської області. Грабіжника, який ще 13 січня забрав з каси відділення 18 тис. грн і втік, поліцейські затримали через тиждень.

Як повідомила у четвер, 21 січня, поліція Івано-Франківської області, Розбій стався увечері 13 січня в селі Коршів. Невідомий чоловік у балаклаві підбіг до відділення пошти, коли працівниця збиралася зачиняти вхідні двері. Він увірвався всередину приміщення, пригрозив 21-річній касирці пістолетом і вимагав гроші. Працівниця віддала зловмиснику з каси 18 тис. грн. Після цього грабіжник втік, а касирка викликала поліцію. Сама працівниця від рук зловмисника не постраждала.

Поліцейські затримали 21-річного підозрюваного в грабежі в середу, 20 січня. Ним виявився мешканець сусіднього села, якого підозрюють у ще чотирьох квартирних крадіжках. У нього, серед іншого, вилучили гроші й пістолет.

Фото поліції

Поліція оприлюднила відео, на якому підозрюваний розповів про те, як він пограбував відділення «Нової пошти».

Проти 21-річного нападника відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій» ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Також поліцейські перевіряють на причетність до цього розбійного нападу ще одного чоловіка, якого наразі розшукують.