За розбійний напад поліція затримала 28 та 32-річного мешканців Поморян

Поліцейські затримали двох чоловіків, причетних до розбійного нападу на жителя Золочева, який стався у понеділок, 18 січня, у селищі Поморяни. Нападники завдали жертві кілька ударів сокирою, заволоділи його грошима та мобільним телефоном.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився 18 січня близько 16:00 у поблизу сільського магазину. Двоє чоловіків напали на 47-річного жителя міста Золочів, побили його, вимагаючи гроші, після чого повели жертву до помешкання одного з нападників. У будинку зловмисники продовжили вимагати у чоловіка гроші, завдали йому кілька ударів сокирою та заволоділи коштами у сумі 700 грн та мобільним телефоном.

У подальшому медики діагностували у постраждалого, зокрема, «струс головного мозку, перелом кісток носа та січену рану голови».

За версією поліції, до скоєння злочину причетні двоє місцевих мешканців віком 28 та 32 роки. Їх затримали. Невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) ККУ. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років із конфіскацією майна.