Після окупації Соледару, сіль в Україні наразі видобувають у місті Дрогобич

Фахівці Державного науково-дослідного інституту основної хімії розробляють проєкт солевиварювального заводу у Долині. Проєкт передбачає розробку одного з найстаріших в Україні родовищ солі, повідомив 20 липня міський голова Іван Дирів.

«Зараз кипить робота над відновленням солевидобутку і, що вкрай важливо, проводиться ретельна оцінка впливу на довкілля. До розробки проєктного рішення залучені фахівці НІОХІМу. Їхній досвід та знання стануть запорукою створення сучасного та екологічно безпечного виробництва», – написав Іван Дирів у фейсбуці.

Нагадаємо, спецдозвіл на видобуток кам’яної солі на Долинському родовищі у 2023 році виграла харківська компанія «Планета комфорт», заплативши за нього на аукціоні понад 8,5 млн грн. За інформацією Youcontrol, підприємство створене у 2012 році і належить бізнесмену Андрію Добросотськову.

Раніше в Долині видобуванням розсолів і випарюванням із них солі займалося державне підприємство «Долинський солевиварювальний комбінат», який у 2019 році передали в управління Фонду держмайна,

Після окупації найбільшого в Європі родовища камʼяної солі у Бахмутському районі, сіль в Україні наразі видобувають у місті Дрогобич Львівської області. Проєкт із видобування кам’яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатті зупинився на тлі корпоративного конфлікту між співвласниками ТОВ «Катіон Інвест».