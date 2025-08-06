На Прикарпатті директорка передала сину завод з акціями держави на $1 млн
Йдеться про Калуський паперовий завод, який оцінюють у понад 180 млн грн
Правоохоронці оголосили підозру директорці АТ «Сегежа Україна», яка без згоди акціонерів передала компанії свого сина будівлі та обладнання Калуського паперового заводу. За зловживання службовим становищем їй загрожує до 6 років ув’язнення.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 6 серпня, йдеться про махінації з 25% акцій АТ «Сегежа Україна», якими володіє АТ «Оріана» (державний пакет акцій – 99,99%).
«Підозрювана як гендиректор АТ «Сегежа Україна», діючи в інтересах приватної фірми свого сина, без згоди акціонерів і з порушенням закону, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства — будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн. Приватна компанія почала використовувати ці виробничі потужності у власній господарській діяльності та отримувати прибуток», – зазначили правоохоронці.
Внаслідок оборудки, державі як власнику 25% акцій товариства завдано збитків на 46 млн грн. За зловживання службовим становищем директорці компанії загрожує до 6 років ув’язнення.
За даними аналітичного порталу Youcontrol, керівницею АТ «Сегежа Україна» є Ольга Грищук. Окрім державної частки АТ «Оріана», капітал компанії складає російське ТОВ «БМ Проект», пов’язане з Віктором Медведчуком. Наразі російський актив під арештом. АРМА шукає управителя паперового заводу у Калуші.