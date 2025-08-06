Директорці АТ «Сегежа Україна» загрожує до 6 років ув'язнення

Правоохоронці оголосили підозру директорці АТ «Сегежа Україна», яка без згоди акціонерів передала компанії свого сина будівлі та обладнання Калуського паперового заводу. За зловживання службовим становищем їй загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 6 серпня, йдеться про махінації з 25% акцій АТ «Сегежа Україна», якими володіє АТ «Оріана» (державний пакет акцій – 99,99%).

«Підозрювана як гендиректор АТ «Сегежа Україна», діючи в інтересах приватної фірми свого сина, без згоди акціонерів і з порушенням закону, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства — будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн. Приватна компанія почала використовувати ці виробничі потужності у власній господарській діяльності та отримувати прибуток», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок оборудки, державі як власнику 25% акцій товариства завдано збитків на 46 млн грн. За зловживання службовим становищем директорці компанії загрожує до 6 років ув’язнення.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, керівницею АТ «Сегежа Україна» є Ольга Грищук. Окрім державної частки АТ «Оріана», капітал компанії складає російське ТОВ «БМ Проект», пов’язане з Віктором Медведчуком. Наразі російський актив під арештом. АРМА шукає управителя паперового заводу у Калуші.