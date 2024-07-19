Компанія, яка оптом продавала м'ясо, не задекларувала податкові зобов’язання зі сплати ПДВ

Директор прикарпатського підприємства, що займалося оптовою торгівлею м’ясом та м’ясними продуктами, не задекларував податкові зобов’язання зі сплати ПДВ, завдавши державі збитків на понад 43 млн грн. За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах йому загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 18 липня, підприємство не декларувало зобов’язання зі сплати ПДВ у 2019 році.

«Державі завдано збитків на понад 43 млн грн. Наразі прокурори забезпечили накладення арешту на майно підозрюваного: 16 об’єктів нерухомого майна, 19 земельних ділянок та 17 транспортних засобів. Загальна вартість арештованого – 42 млн 340 тис. грн», – інформують правоохоронці.

Директору компанії обиратимуть запобіжний захід. За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах йому загрожує від 255 до 425 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна