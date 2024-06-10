ТОВ «Агропобутсервіс» є власником торгової марки Mira meat

Бюро економічної безпеки у Львівській області розслідує ухилення від сплати 22,6 млн грн податків ТОВ «Агропобутсервіс», яке займається виробництвом м'ясних продуктів. Слідчі вважають, що компанія з 2022 по 2023 роки підробляла бухгалтерські операції, щоб не платити податок на прибуток. В ухвалі Личаківського районного суду, яку опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що ТОВ «Агропобутсервіс» залучило ще п'ять компаній, щоб приховувати прибутки.

Згідно з матеріалами справи, ТОВ «Агропобутсервіс» підробило інформацію про постачання товарів для ТОВ «Вавілон фуд», ТОВ «Укрриба захід», ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма "Спецпроект"» та ТОВ «Військ-сервіс волонтер» на понад 135 млн грн. Відтак компанія могла знизити податок на прибуток на 22,6 млн грн.

Слідчі БЕБ 23 травня 2024 року провели обшуки в помешканні директорки компанії й вилучили 7,8 тис. доларів, тисячу євро, відеореєстратор та три блокноти з чорновими записами. Також, з 23 до 24 травня, провели обшуки на території приміщень, які використовує ТОВ «Агропобутсервіс», та вилучили 2,2 млн грн, ноутбуки та документи. Суд наклав арешт на все вилучене майно.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Агропобутсервіс» працює з 1991 року та зареєстроване у селі Надичі, що за приблизно 14 км від Львова. Керівницею компанії з 2016 року є Ліана Добросинець, а власницею – Мирослава Лев. ТОВ «Агропобутсервіс» має чинні зареєстровані торгові марки Mira meat та «Молочне диво». У власності компанії є два приміщення та земельна ділянка у селі Надичі, понад 40 одиниць автотранспорту.

Додамо, що у судовому реєстрі також можна знайти ухвалу Печерського райсуду Києва, яка стосується схеми з ухилення від податків, до якої залучили ТОВ «Агропобутсервіс». У документі йдеться, що компанія у 2022 році могла підробляти документи про постачання товару для Міноборони, але насправді нічого не продавала.