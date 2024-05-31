Львівського виробника алкоголю викрили на несплаті 17 млн грн податків
У процесі розслідування керівник фірми відшкодував збитки державі
Львівську компанію, що займається виробництвом алкогольних напоїв, викрили на несплаті 17 млн грн ПДВ. За цим фактом Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження, в межах якого фірма відшкодувала несплачені до бюджету кошти.
«Слідством встановлено, що товариство списало залишки товарно-матеріальних цінностей, строк придатності яких уже закінчився та призвів до втрати якості продукції (випадіння осаду, зміна кольору рідини тощо). Такі операції були проведені в порушення п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України та не відображені у податковій звітності, що призвело до заниження компанією податкового зобов'язання з ПДВ на 17,5 млн грн», – розповіли в теруправлінні БЕБ Львівщини 31 травня.
В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні підприємство відшкодувало до бюджету завдані збитки. Генеральному директору компанії повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ), справу вже скерували до суду.