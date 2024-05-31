Львівську компанію, що займається виробництвом алкогольних напоїв, викрили на несплаті 17 млн грн ПДВ

Львівську компанію, що займається виробництвом алкогольних напоїв, викрили на несплаті 17 млн грн ПДВ. За цим фактом Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження, в межах якого фірма відшкодувала несплачені до бюджету кошти.

«Слідством встановлено, що товариство списало залишки товарно-матеріальних цінностей, строк придатності яких уже закінчився та призвів до втрати якості продукції (випадіння осаду, зміна кольору рідини тощо). Такі операції були проведені в порушення п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України та не відображені у податковій звітності, що призвело до заниження компанією податкового зобов'язання з ПДВ на 17,5 млн грн», – розповіли в теруправлінні БЕБ Львівщини 31 травня.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні підприємство відшкодувало до бюджету завдані збитки. Генеральному директору компанії повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ), справу вже скерували до суду.