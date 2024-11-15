За скоєне затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі

Двох правоохоронців із Коломиї підозрюють у продажі наркотиків на території Івано-Франківської області. Поліцейські займалися адмініструванням каналу у соцмережі та закуповували сировину, а цивільний спільник шукав кур’єрів, які мали доставляти наркотики клієнтам. За скоєне правоохоронцям загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань 15 листопада, поліцейські створили канал у соцмережі, через який можна було замовляти наркотичні речовини та отримувати координати місць із закладками. Оплата проходила в інтернеті.

«Цивільний спільник правоохоронців шукав кур’єрів, які мали доставляти клієнтам наркотичні речовини. За роботу пропонували 150 грн за одну “закладку”. У жовтні задокументовано збут понад сотні доз наркотичної речовини лише одним із кур’єрів», – інформують в ДБР.

Крім заробітку на продажі наркотиків, поліцейські також покращували «показники» роботи. Вони реєстрували кримінальні провадження щодо незаконного збуту наркотиків і планували притягнути до відповідальності кур’єра, якого самі й найняли.

Під час обшуків у поліцейських вилучили мобільні телефони та близько півтисячі нарковмісних таблеток. Організатора схеми звільнили з роботи, його колегу-спільника відсторонено від виконання обов’язків.

Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. За продаж наркотиків за попередньою змовою групою осіб затриманим загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна