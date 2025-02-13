Учасники схеми привласнили 862 літри дизельного палива «Укрзалізниці»

Правоохоронці затримали чотирьох працівників «Укразалізниці», які зливали пальне з локомотивів і продавали місцевим підприємцям. Начальнику залізничної станції, його помічнику та машиністам загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 13 лютого, схема діяла з травня по грудень 2024 року. Працівники філій АТ «Укрзалізниця» систематично зливали пальне з вантажних локомотивів під час їх зупинки на одній із залізничних станцій Прикарпаття.

«Здобуте у злочинний спосіб пальне реалізовувалось начальником станції місцевим підприємцям. Виручені гроші учасники групи розподіляли між собою. Під час проведення обшуків вилучено понад 600 літрів дизельного пального, засоби зливу, мобільні телефони та ряд інших речових доказів», – зазначили правоохоронці.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі додали, що загалом учасники схеми привласнили 862 літри дизельного палива «Укрзалізниці». Начальнику залізничної станції, його помічнику та машиністам обрали запобіжні заходи у вигляді застави.

За привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в період дії воєнного стану підозрюваним загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.