Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб

Прокуратура у сфері оборони повідомила про підозру командиру роти, який за 4 тис. доларів хабара намагався влаштувати військового у тилову частину. За скоєне прикарпатцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 26 квітня, 47-річний командир роти за 4 тисячі доларів обіцяв працевлаштувати військовозобов’язаного на посаду водія до тилової військової частини, де сам служить. Таким чином останній міг уникнути відрядження у зону бойових дій.

«Встановлено, що для реалізації злочинного плану командир мав вплинути на рішення керівництва військової частини. Викрили підозрюваного після отримання через посередника обумовленої суми коштів. Наразі йому обрано запобіжний захід, а також вирішується питання щодо його відсторонення від виконання службових обов’язків. Перевіряється причетність до злочину інших осіб», – інформують у прокуратурі.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави прикарпатцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.