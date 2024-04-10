Військового затримали під час отримання другої частини хабара у розмірі 78 тисяч гривень

На Прикарпатті правоохоронці затримали 39-річного начальника служби авіаційного озброєння та логістики військової частини на хабарі. Майор ЗСУ передав у користування знайомому підприємцю вантажний автокран, який стоїть на обліку у військовій частині. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 10 квітня, вантажний автокран був вилучений під час мобілізації. Військовослужбовець здав його в оренду за тисячу доларів щомісячної плати.

Автокран здали в оренду за тисячу доларів щомісячної плати

«Майора затримали під час отримання другої частини хабара у розмірі 78 тисяч гривень. Ще 39 тисяч він отримав напередодні у вигляді авансу. Під час санкціонованих обшуків виявлено і вилучено грошові кошти та мобілізоване майно, яке повернуте у військову частину», – інформують у спеціалізованій прокуратурі.

Посадовцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 260 тисяч гривень застави та відсторонили від виконання службових обов’язків. За одержання неправомірної вигоди службовою особою, йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.