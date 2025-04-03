Спеціальні шкільні автобуси отримають 12 громад

У 2025 році дванадцять громад в Івано-Франківській області отримають спецтранспорт для підвезення дітей з особливими освітніми потребами. На закупівлю спецтранспорту спрямують близько 50 млн грн з державного та місцевих бюджетів.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 2 квітня, загалом планують купити 13 спеціальних шкільних автобусів. Їх отримають Галицька, Городенківська, Долинська, Коломийська, Кутська, Надвірнянська, Пасічнянська, Рожнівська, Рожнятівська, Солотвинська, Тисменицька та Яремчанська громади.

«На це спрямують майже 44,5 млн грн державної субвенції та близько 5 млн грн – співфінансування від територіальних громад», – написала Світлана Онищук у Facebook.

За словами посадовиці, таким чином, у 2025 році школи на Прикарпатті стовідсотково будуть забезпечені спецтранспортом для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.