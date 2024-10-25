За словами голови ОДА, грошей на ремонт цієї дороги у бюджеті не передбачено

Жителі Торговиці, Грабича та Закрівців зібрали понад 650 тис. грн і відремонтували дорогу районного значення «Отинія – Торговиця». За власний кошт люди робитимуть ямковий ремонт і в центрі свого села.

У коментарі «НТК» 23 жовтня директор Торговицького ліцею Володимир Курчій зазначив, що роботи тривають вже місяць.

«Ми зробили 8 кілометрів дороги Отинія – Торговиця. На цьому піднесенні у Закрівцях теж почали роботи на своїх вулицях. За власний кошт ще плануємо зробити ямковий ремонт від центру Торговиці до знаку на виїзд з села», – сказав Володимир Курчій.

Збір грошей для ремонту дороги «Отинія – Торговиця» ініціювала місцева мешканка і засновниця благодійного фонду «Допомога нашим». Галина Іванютіна. Волонтери фонду допомагають ЗСУ і відправили на фронт вже 11 авто.

Мешканці Отинійської громади ремонтують дороги вже місяць. Фото Інформатора.

До ініціативи жителів долучилося також підприємство «Перспектива», яке орендує землю на території громади, виділивши на ремонт сім вантажівок щебню. 10 тонн цементу передав депутат облради з Отинії Олександр Левицький.

Додамо, що дорога «Торговиця – Отинія» є відрізком шляху районного значення і перебуває на балансі державного підприємства «Дороги Прикарпаття». За словами голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, грошей на її ремонт у бюджеті на 2024 рік не передбачено.