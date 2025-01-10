ЗСУ затримали колаборанта під час боїв у Новобахмутівці

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Донеччини, який воював проти ЗСУ на сході України. За колабораційну діяльність та участь у терористичній організації стрільцеві з «ДНР» загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 10 січня, підозрюваний на початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до складу 101 полку «ДНР» і допомагав РФ захоплювати українські території.

«Як стрілець військової частини, він виконував бойові завдання на території Донецької області. У березні 2023 року військовослужбовці Збройних сил України затримали його під час боїв у Новобахмутівці», – зазначили правоохоронці.

За колабораційну діяльність, участь у терористичній організації та непередбачених законом збройних формуваннях мешканцю Донеччини загрожує до 15 років позбавлення волі.