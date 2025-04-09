У природно-заповідному фонді на Косівщині невідомі вирубали пів сотні дерев

Правоохоронці оголосили підозру майстру лісгоспу, через службову недбалість якого у природно-заповідному фонді на Косівщині вирубали пів сотні дерев. За спричинення збитків у 3,4 млн грн посадовцеві загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 9 квітня, з листопада 2022 року по лютий 2023 року на кількох ділянках природно-заповідного фонду Косівського району невідомі без дозволів зрубали понад пів сотні дерев різних порід.

«Посадовець, який відповідав за охорону та збереження лісопродукції, не вжив жодних заходів для попередження незаконних рубок, не сприяв виявленню та притягненню до відповідальності правопорушників і не повідомив керівництво про злочинні дії. Збитки від протиправних дій склали 3,4 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Ліснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Підозрюваному обиратимуть запобіжний захід.