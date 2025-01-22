Під час робіт із оздоровлення лісів у нацпарку «Гуцульщина» вирубали 1700 дерев

СБУ викрила посадовців державного підприємства «Кутське лісове господарство» на незаконній вирубці понад 1,7 тис. дерев цінних у національному природному парку «Гуцульщина». За завдання державі 257 млн грн збитків їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 22 січня, в.о. директора лісгоспу, голова комісії, начальник та інженер одного з відділів упродовж 2022 року незаконно видавали дозволи нібито для проведення робіт із оздоровлення лісів у нацпарку «Гуцульщина».

«Робили це без передбачених законом рішень науково-технічних рад і спеціальних дозволів обласної адміністрації та поза лімітами, затвердженими Міндовкілля. Насправді ж під виглядом дозволів на оздоровлення лісів було незаконно вирубано понад 1,7 тисячі дерев цінних порід», – інформують в СБУ.

За перевищення своїх повноважень та незаконну порубку і збут лісу, вчинених у складі організованої злочинної групи, посадовцям Кутського лісгоспу загрожує до 10 років ув’язнення.

НПП «Гуцульщина» створений у 2002 році, площа парку становить понад 32 тис. га. Директором НПП «Гуцульщина» є Юрій Стефурак.