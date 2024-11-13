Дорога на вулиці Лесі Українки в Тужилові – на балансі ДП «Дороги Прикарпаття»

Мешканці села Тужилів Калуського району зібрали 82 тис. грн і відремонтували 2 кілометри дороги обласного значення, яка пролягає через їх село. Сталося це після того, як держава не виділила гроші на ремонт цього відрізку підприємству «Дороги Прикарпаття».

Як розповів керівник громади Андрій Найда 13 листопада, Калуська міська рада не брала участі в ремонті, оскільки дорога є об’єктом обласного значення.

«Законодавчо ми не маємо права витрачати місцеві кошти на утримання чи ремонт таких доріг, бо це може бути розцінено як нецільове використання бюджету. Міська рада неодноразово зверталася до ДП «Дороги Прикарпаття» з проханням відремонтувати дорогу в Тужилові, проте наразі обласному підприємству держава не виділила необхідні фінансові ресурси на проведення таких робіт», – зазначив міський голова Калуша.

Загалом на ремонт центральної вулиці імені Лесі Українки жителі Тужилова зібрали 82 тис. грн. За ці гроші їм вдалося відремонтувати 2 кілометри дороги. На інших дорогах в селі – комунального значення – «Калушавтодор» провів ямковий ремонт.