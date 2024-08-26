Загрози здоров’ю школяра наразі нема і він вже вдома

У Косові під час святкування дня народження восьмикласники місцевої школи зачинили товариша в туалеті і його вкусили кілька десятків ос. У поліції проводять перевірку.

Про подію, яка сталася у Косові 24 серпня, повідомив учасник місцевої спільноти у Facebook. Учні школи святкували день народження однокласниці. Під час свята один із хлопців відійшов до туалету на вулиці і його однокласниці зачинили двері.

«В туалеті було осине гніздо. Під час спроби вибратись із приміщення хлопця вжалило понад 25 ос. Хлопець є алергиком і через сильний біль та шок він вибив двері. Цей весь процес однокласниці знімали на відео, ймовірно, для TikTok», – йдеться у дописі.

У відповідь на публікацію, батько одного зі школярів Володимир Слободян відповів, що діти не знали про осине гніздо в туалеті.

«Так, хлопця вкусили 25 ос. Так, його закрили дівчата в туалеті, але ніхто з дітей не знав, що там осине гніздо! Як на мене, це підліткові пустощі. Ці діти однокласники і в них хороші стосунки», – зазначив мешканець Косова.

У поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що загрози здоров’ю школяра нема і він вже вдома. Після виявлення інформації про інцидент у Косові правоохоронці проводять перевірку.